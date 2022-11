Consueto report settimanale sulla situazione del Covid al Policlinico Riuniti di Foggia. Stando ai dati forniti dall’ospedale sono 20 i ricoverati (4 in più di una settimana fa), 11 dei quali in Malattie Infettive. Uno, invece, il paziente in Rianimazione, 4 in Pneumologia, uno in Area Ostetrica e 3 in Pediatria Covid. L’età media è 64 anni, 50% uomini, 50% donne.