In Puglia la Giornata nazionale sul Sentiero Italia CAI. “Ottima occasione per ammirare i colori dell’autunno”

Domenica 20 novembre 2022, in tutte le regioni italiane, si terrà la giornata nazionale sul Sentiero Italia CAI(SICAI). Si tratta di uno dei trekking più lunghi del mondo e collega, attraverso i suoi oltre 7000 km di bellezze, tutte le regioni italiane, isole comprese. In Puglia il SI CAI si sviluppa da nord a sud lungo, l’Appennino Dauno, toccando borghi bandiera arancione per il Touring Club come Alberona, Orsara di Puglia, Sant’Agata di Puglia.

Dopo Candela, entra in Basilicata e giunge a Matera; ritorna in Puglia a Spinazzola, tocca Castel del Monte, prosegue lungo l’altopiano delle Murge e la Murgia dei Trulli fino a Grottaglie. In totale 15 tappe, con un percorso complessivo di circa 330 km.

Il CAI Puglia in questa giornata nazionale sul SICAI ha individuato Castel del Monte come luogo centrale, significativo su cui convergere e far incontrare tutti i camminatori regionali, soci o semplici simpatizzanti. Per l’occasione, i presidenti delle sezioni CAI pugliesi di Bari, Foggia, Gioia del Colle, Grottaglie e Lecce (sottosezione di Gioia del Colle), condurranno un’escursione che da bosco Finizio raggiungerà la celebre fortezza medievale di Federico II, patrimonio dell’UNESCO dal 1996, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Anche la Commissione ORTAM (Operatori Regionali Tutela Ambiente Montano), come mediatrice culturale, ha affiancato il Gruppo Regionale, contribuendo a far scoprire le caratteristiche naturali, culturali, storiche, il fascino delle tradizioni, nonché le unicità e le criticità dei territori che il SI attraversa.

Il 20 novembre anche il Gruppo Regionale MTB pedalerà sul SI. L’idea bella di alcuni Soci delle sezioni di Foggia, condivisa con le sezioni di Gioia e Bari è di istallare diverse bandiere con “logo di sezione e logo SI” da dislocare in punti strategici come vette e punti panoramici lungo il tracciato. Su Monte Cornacchia, Monte Vento, su punti strategici dell’Alta Murgia e delle Gravine domenica sventoleranno le bandiere del SI come punti segnaletici e di richiamo, che speriamo restino il più a lungo possibile sul territorio.

“Sarà un’occasione – spiega il presidente del Gruppo Regionale CAI Puglia Ferdinando Lerario – per ammirare i colori dell’autunno dell’Appennino e passare una giornata insieme per un importante momento di confronto, condivisione di intenti, diffusione della conoscenza e delle finalità del Sentiero Italia da migliorare, arricchire e far vivere sempre di più”.