Emergenza criminalità a San Severo, raffica di controlli nel weekend. Stretta su droga e alcol

A seguito della recrudescenza degli episodi criminosi accaduti nel territorio di San Severo i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno deciso di unire le forze con gli Agenti del locale Comando di Polizia Municipale. Oltre 20 fra militari e vigili urbani impiegati durante il weekend appena trascorso. In particolare, nel pieno cuore del centro cittadino sono stati eseguiti numerosi posti di controllo e perquisizioni personali sul posto. L’attività ha visto, inoltre, la sottoposizione a controllo di molteplici esercizi commerciali al fine di verificare il possesso dei prescritti documenti di natura amministrativa e il rispetto delle norme comunali in materia di emissioni sonore. L’attività, portata avanti in completa sinergia fra le due Forze di Polizia, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati: ben 65 veicoli e 90 persone controllate, 3 esercizi commerciali sottoposti a controllo, l’elevazione di 10 sanzioni di natura amministrativa per il mancato rispetto delle norme imposte dal codice della Strada e la segnalazione in Prefettura di 6 giovani sanseveresi quali assuntori di sostanza stupefacente. A corollario dei controlli su strada, infine, durante le ore notturne, si è provveduto all’utilizzo di apparati in grado di rilevare il tasso alcolico delle persone alla guida, così da scongiurare ulteriori pericoli alla circolazione stradale.

L’attività svolta dimostra, ancora una volta, la sensibilità dell’Arma dei Carabinieri alle problematiche proprie del territorio di San Severo martoriato da episodi di natura criminale e da un elevato tasso di sinistrosità stradale che, in molteplici casi, vede quale causa principale guidatori in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il coinvolgimento e la preziosa collaborazione del Comando di Polizia Municipale di San Severo, infine, dimostrano come l’unione e la sinergia delle forze possano contribuire al raggiungimento di pregevoli risultati volti al benessere della cittadinanza e al quieto vivere sociale.