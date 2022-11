Nelle ultime 24 ore in Puglia si sono registrati un decesso e 869 nuovi casi di coronavirus in Puglia su 7.007 test giornalieri registrati, con l’incidenza al 12,3 %.



12.869 le persone attualmente positive, 180 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.



I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 278; Bat: 51; Brindisi: 115; Foggia: 75; Lecce: 233; Taranto: 99; i residenti fuori regione sono 11 e altri 2 di provincia non definita.