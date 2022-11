Beccato a Foggia con 8 chili di cocaina in auto, droga proveniva dal Nord: avrebbe fruttato 350mila euro

Il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia, nell’ambito dei servizi di controllo straordinari autostradali, ha eseguito un consistente sequestro di sostanza stupefacente in prossimità del Casello Autostradale A/14 della città di Foggia, per un totale di 8 chili di cocaina proveniente dal nord Italia, suddivisa in 8 panetti, che immessa sul mercato avrebbe prodotto più di 44.000 dosi per un valore complessivo di circa 350mila euro.



Nello specifico, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di detenzione e trasporto ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, a carico di un cittadino albanese di 21 anni nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa).

I fatti risalgono alla mattinata del 31 ottobre scorso, quando i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio svolto con l’ausilio anche dell’unità cinofila della Compagnia Guardia di Finanza di Manfredonia, in considerazione della nervosa reazione dei due cani antidroga, sorgeva il sospetto della probabile presenza di narcotici all’interno di un’autovettura. Effettuata un’accurata perquisizione del veicolo, venivano rinvenuti gli otto panetti di stupefacente. Gli stessi erano celati in un doppiofondo, artatamente ricavato sotto il tunnel del cambio dell’auto, la cui apertura era garantita da un sistema meccanico a leve, azionabile tramite l’inserimento di un ferro all’interno di un foro che faceva scattare il meccanismo di apertura. A seguito delle verifiche effettuate dalla Polizia Scientifica della Questura è stato poi certificato che il contenuto di tali panetti fosse effettivamente droga, in particolare cocaina.