Ivana Vozi, si pensa ad un allontanamento volontario. Ma tra i parenti c’è forte preoccupazione

Si sarebbe allontanata volontariamente Ivana Vozi, la 21enne mamma di Lucera scomparsa dallo scorso primo novembre. Gli ultimi avvistamenti sarebbero avvenuti a Foggia e Manfredonia. Poi più nulla. I parenti sono preoccupati anche perché la ragazza avrebbe alcune fragilità.

Secondo quanto riporta la testata luceraweb, Ivana si sarebbe dileguata spontaneamente ma non sarebbero state attivate le procedure previste per le persone scomparse. In ogni caso le forze dell’ordine monitorano la vicenda.

“È scomparsa questa ragazza a Foggia il 31 ottobre – si legge in uno degli appelli comparsi sui social -. Avvistata l’ultima volta il primo novembre poi nulla più. Chiunque l’abbia vista per favore si faccia avanti. Potrebbe essere in stato confusionale. Si chiama Ivana. Fate girare”.

La giovane è di Lucera ed è madre di un bambino. Stando a quanto riferiscono i familiari, era in cura e sotto osservazione per problemi di salute.

Al momento della sparizione era sprovvista di documenti. Ivana sarebbe facilmente riconoscibile da due tatuaggi, sul braccio e sulla gamba.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui