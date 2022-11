“È tutto aumentato tranne gli stipendi” e a Foggia il carrello della spesa “piange”. Costi su del 25%

Il caro prezzi non fa sconti neanche sul cartello della spesa, ed oggi entrare in un supermercato o un fruttivendolo è come andare dal gioielliere. Tutto aumenta. Anche a Foggia. “Purtroppo – ci dice l’amministratore delegato dei Mercati di Città, Luigi Giannatempo – assistiamo ai continui aumenti delle materie prime che stanno facendo lievitare e non poco i prezzi dei prodotti al consumo, dall’olio al latte, alla carne. Sta incidendo molto il costo dell’energia elettrica e del gas. Purtroppo la gente acquista sempre meno, il carrello della spesa si è alleggerito, non è più quello di una volta. I nostri clienti si limitano a comprare solo prodotti di prima necessità”.

E tra poco più di un mese è Natale. “Gli anni passati eravamo già in clima di festa, oggi dobbiamo fare i conti con gli aumenti del 20-25%. Un panettone quest’anno in media costerà 6 euro. Tuttavia sono fiducioso, il Natale è una ricorrenza importante e poi le cose dovranno necessariamente cambiare”. Ai nostri microfoni anche alcuni clienti. “Tutto è aumentato, meno che gli stipendi e le pensioni, con questi prezzi il carrello della spesa si è di molto alleggerito”.

