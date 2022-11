Aghilar alla sbarra, per lui niente perizia. No dei giudici anche all’autopsia sulla vittima. Verdetto alle porte

Sentenza sempre più vicina per Cristoforo Aghilar, l’uomo di Orta Nova accusato del femminicidio di Filomena Bruno, sua ex suocera. Oggi la Corte ha rigettato tutte le richieste di integrazione probatoria del difensore. I legali dell’imputato speravano in una nuova autopsia sulla vittima, per verificare se fosse vero che Aghilar si difese strappandole di mano il pugnale del delitto.

Bocciata anche la richiesta di una perizia criminologica per valutare la personalità dell’imputato; infine, no dei giudici ad una perizia balistica sulla pistola utilizzata la sera del 26 ottobre per il tentato omicidio della donna. Sotto Natale è prevista la discussione del pm con relativa richiesta di condanna, poi discussioni delle parti civili e del difensore di Aghilar. A fine gennaio il verdetto.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui