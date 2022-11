Tredicenne abusata a Cerignola, troupe Rai aggredita durante il servizio. “Vergognoso”

“Siamo scioccati rispetto alle notizie sulla presunta violenza sessuale avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Cerignola. Confidiamo nell’intervento della magistratura, che siamo certi saprà accertare con celerità cosa sia avvenuto all’interno di quel garage. Sono momenti delicati, soprattutto per la minore coinvolta che, a maggior ragione adesso dovrà essere tutelata. Mi aspetto equilibrio e rispetto da parte dell’opinione pubblica”. Così il sindaco di Cerignola Francesco Bonito dopo il caso denunciato dai genitori di una 13enne.

Nelle scorse ore una troupe Rai è stata aggredita mentre registrava un servizio sulla vicenda in via Melfi, nei pressi del box scenario della presunta violenza sessuale. Un uomo, qualificandosi con l’espressione “io sono un criminale”, si è rivolto minacciosamente alla giornalista invitandola ad allontanarsi. Sdegnato Bonito: “Condanno fermamente la vergognosa aggressione ai danni di una troupe della Rai: certe condotte qualificano solo gli indegni che le attuano, e non di certo un’intera comunità che all’unisono prende le distanze da ogni tipo di violenza”.

