Voto di scambio, Canonico diceva: “Devo avere in mano i 10mila euro entro sabato”. Gip: “Era vertice del gruppo”

L’ordinanza della gip Rossana De Cristofaro è di oltre millecento pagine e ricostruisce la presunta associazione a delinquere che vedrebbe al vertice anche Canonico. Il presidente rossonero è accusato di corruzione elettorale finalizzata a far vincere Francesca Ferri, poi eletta, candidata nella lista civica di centrodestra, “Sport Bari – Di Rella Sindaco”. Ferri era candidata alla carica di consigliere comunale di Bari in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019. Per questa vicenda Ferri e il marito Filippo Dentamaro sono stati arrestati. I coniugi, insieme a Canonico, avrebbero avviato “un’attività organizzata di selezione e reclutamento di elettori con successiva acquisizione dei loro voti (in favore di Ferri) in cambio (prevalentemente) di somme di denaro”.

“In particolare – si legge in ordinanza -, le somme di denaro costituenti ‘prezzo’ del voto (pari ad euro 25 o 50 per ogni singolo voto) in favore di Ferri venivano, quindi, offerte o promesse ad un imprecisato numero di elettori, in esecuzione degli accordi e dei programmi del sodalizio criminoso direttamente dalla stessa candidata Ferri, ovvero (sempre a vantaggio e nell’interesse della candidata) dal Dentamaro (compagno convivente della Ferri), dal Canonico o dai partecipi del sodalizio criminoso (Giovanni Zaccaro, Vito Michele Zaccaro, Lorenzo Dentamaro, Carmine Pastore, Michele D’Atri, Gaetano Muscatelli, Vito Caggianelli, Luciano Marinelli, Francesco Zizza e Luigi Ressa) aventi il ruolo (decisivo per finalizzare il programma del sodalizio) di ‘portatori di voto’, ossia quello di individuare, contattare e reclutare il maggior numero possibile di elettori da cui, infine, compravano i voti verso il pagamento di corrispettivo in denaro (loro anticipato o successivamente rimborsato dai promotori Ferri, Dentamaro e Canonico)”.

Secondo gli inquirenti l’associazione a delinquere sarebbe stata “promossa, costituita ed organizzata da Canonico (fondatore, promotore e finanziatore della lista civica incriminata) e dalla coppia Ferri-Dentamaro, cui aderivano quali partecipi i ‘portatori di voto’ e strutturata con una precisa distribuzione di compiti e funzioni in relazione al ruolo di ciascuno, per cui Canonico “costituiva – per carisma, forza economica ed esperienza politica – la figura di ‘vertice’ del gruppo; ‘garante’ del risultato dell’illecita impresa e degli equilibri economici sottesi agli accordi corruttivi; ‘risolutore e decisore finale’ delle controversie personali ed economiche insorte tra il duo Ferri-Dentamaro e i vari ‘portatori di voto’ (solitamente, questioni di restituzione delle somme di denaro anticipate per pagare i voti agli elettori compravenduti)”.