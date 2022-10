“Tetto del contante a diecimila euro”, la proposta in Parlamento. Conte non ci sta: “Aiuta l’evasione fiscale”

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto al contante dagli attuali 2.000 euro a 10.000. La prima firma sul progetto di legge è dell’onorevole Alberto Bagnai. “Una proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: meno burocrazia, più libertà”, così ha scritto su Facebook Matteo Salvini, segretario della Lega e vicepremier.

Il tetto al contante dal 1° gennaio 2022 era sceso a 1.000 euro per poi essere alzato a 2.000 da febbraio dopo un acceso dibattito in commissione congiunta Bilalcio e Affari costituzionali, durante l’esame delle modifiche al Dl Milleproroghe. L’abbassamento della soglia a 1.000 euro per il trasferimento di denaro contante era stata rinviato al 1° gennaio 2023. Il tetto a 2.000 euro al denaro contante era stato introdotto dal governo Conte bis con il Dl 12/2019, ovvero con il decreto fiscale alla manovra 2020.

Sulla proposta della Lega di alzare il tetto al contante a 10.000 euro, ha preso posizione anche l’Ue con le parole del vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis: “Sui massimali ai tetti non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500 euro della Grecia a Paesi che non ce l’hanno. Come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibile”.

“L’aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di Fratelli d’Italia, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio”, ha detto il senatore di FdI Giovanbattista Fazzolari. “Non ha alcun collegamento con la lotta all’evasione, c’è una tregua fiscale come previsto nel programma – aggiunge – chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto, e chi rischia di chiudere la propria attività avrà la possibilità di mettersi in regola col fisco. Distingueremo oggettivamente le situazioni di difficoltà da chi invece sta provando a fare il furbo”.

Dall’opposizione, le prime critiche alla proposta della Lega sono del Pd, con con il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama: “La nuova maggioranza di destra non ha mancato, in questi giorni, di garantire il proprio impegno contro le mafie, ma le parole di queste ore sono già smentite dai fatti. Stamattina la Lega ha presentato la proposta di legge per alzare da 1000 a 10 mila euro il tetto dei contanti. Un’iniziativa che, se realizzata, renderebbe più difficile controllare i flussi di denaro e favorirebbe, oltre all’evasione, il riciclaggio del denaro”. “È una proposta che non condividiamo in alcun modo – ha detto Antonio Misiani, responsabile economico del Pd -. La Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta all’evasione fiscale tra gli obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’Italia rischia di andare in una direzione esattamente opposta”.

Durissimi i Verdi in una nota firmata da Eleonora Evi e Angelo Bonelli: “Il progetto di legge della Lega è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile”.

“Slogan in perfetto stile Lega – ha detto Luigi Marattin di Italia viva -. Se si guardano gli ultimi dati di Bankitalia, la transizione verso i pagamenti digitali è già in corso, non c’è bisogno di diminuire né di aumentare la soglia del contante. Non serve fare caos. Anche perché i limiti sono purtroppo già ora aggirabili”.

“Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre. Un esempio? Alzare il tetto del contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in una valigetta”. “Uno studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto del contante aiuta l’evasione fiscale. Ci opporremo fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e corruzione. Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i lavoratori e le famiglie che non sanno come pagare la prossima bolletta”. “Quelle che di solito non vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca”. Lo scrive su fb il leader del M5s Giuseppe Conte.