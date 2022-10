Scuole evacuate a Foggia, nessuna traccia di sostanze chimiche. Ma è mistero sui motivi del caos

È rientrata la situazione di allarme di questa mattina negli istituti Lanza-Poerio ed Einaudi di Foggia evacuati per la presenza di una sostanza sospetta nell’aria che aveva creato tosse e occhi irritati a studenti e docenti. Gli strumenti utilizzati dai vigili del fuoco non hanno segnalato la presenza di sostanze chimiche. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr del Comando di Bari per effettuare ulteriori rilievi strumentali con attrezzature specifiche e le analisi hanno dato esito negativo.

Nonostante tutto, a quanto riferiscono i vigili del fuoco, non è stato possibile determinare la composizione chimica della sostanza irritante.