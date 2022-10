Monnezza a Foggia, arriva la manifestazione di interesse della Econord del Varesotto. Da anni investe sul green

Sarebbe la Econord di Varese ad aver presentato una manifestazione di interesse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Foggia. La proposta arriva dopo la determinazione sulla prosecuzione del Contratto di Servizio per la gestione dell’igiene urbana della città di Foggia con Amiu Puglia per i mesi di settembre/ottobre/novembre 2022 con un’assunzione di impegno di spesa di oltre 5,5 milioni di euro.

In quel frangente la commissione straordinaria dell’Ente sciolto per mafia, attraverso l’atto, ha ammesso che il Comune di Foggia sta provvedendo in collaborazione con C.O.N.A.I. alla riprogettazione dell’intero sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per la città di Foggia e che tale attività è propedeutica alla stipulazione del nuovo contratto di servizio e che a causa della complessità di tale attività è necessario procedere a proseguire il servizio con la società Amiu Puglia S.p.A. per tre mesi.

Non è ancora disponibile il dettaglio dell’offerta di Econord, attiva da 25 anni in Lombardia. Negli ultimi tempi l’impresa ha investito molto sul green. Le sue spazzatrici, come raccontano i portali varesotti, sono dotate di una tecnologia che agevola il servizio di pulizia stradale senza imporre il divieto di sosta ai cittadini, limitando in questo modo la restrizione dei parcheggi auto.

Mezzi sempre più silenziosi che riducono al minimo l’inquinamento acustico, Econord dispone di numerosi veicoli che sfruttano la tecnologia ibrida o totalmente elettrica, perseguendo quotidianamente l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 e di essere sempre all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente.

È attiva da diversi anni la collaborazione tra Econord e l’Università LIUC di Castellanza, garantendo ai giovani la possibilità di stage e ricerca tesi in azienda.

