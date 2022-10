Come se fosse luglio. Tuffi in mare e pranzi all’aperto: è “l’ottobrata” di Capitanata

L’ottobrata in Capitanata. Una domenica di fine ottobre come se fosse luglio. Alle 15 di oggi la città di Foggia faceva registrare una temperatura massima di 30 gradi, 28 sul monte Cornacchia (1151 metri) nei pressi di Biccari, qualche grado in meno a causa del tasso di umidità sulla costa garganica dove in molti si sono riversati in spiaggia e c’è anche chi ha fatto il bagno. A Manfredonia e Mattinata lidi ormai chiusi da tempo, ma in tanti si sono sdraiati sulla spiaggia o sulla scogliera in località Acqua di Cristo dove qualcuno si è anche tuffato.

A Vieste siamo stati al lido San Lorenzo, uno dei pochi ancora con ombrelloni e lettini aperti. A Peschici presi di mira i ristoranti sui trabucchi dove c’è stato il tutto esaurito. Dal mare ai boschi, dal Gargano ai Monti Dauni è stata una domenica quasi estiva. Tanta gente nelle aree pic nic alle falde di Monte Cornacchia, al Parco Avventura e nell’area sosta del lago Pescara. Visitatori da tutta la Puglia nei borghi dell’Appennino Dauno e del Gargano.

