Dopo 30 anni torna l’attenzione della Provincia sulla Pedegarganica, finiti i lavori sui primi 19 km della sp28

“Dopo 30 anni di attesa, 30 anni di sollecitazioni, 30 anni di disagi, la ‘Pedegarganica’ è finalmente diventata oggetto di attenzione, impegno ed interventi di manutenzione”. È il commento del presidente della Provincia, Nicola Gatta, al completamento dei lavori, finanziati con circa 1 milione 200mila euro, sulla Strada Provinciale 28.

“Interventi per i quali avevo personalmente assunto un preciso impegno con i sindaci e le Amministrazioni comunali di Apricena, Rignano Garganico e San Marco in Lamis – dichiara il presidente della Provincia – in occasione dell’alluvione che nel luglio del 2021 aveva contribuito a peggiorare una situazione già profondamente drammatica”.

Nell’immediatezza di quell’evento l’Ente di Palazzo Dogana intervenne sull’arteria investendo circa 400mila euro per liberarla dai detriti e renderla nuovamente percorribile.

“Oggi abbiamo terminato i lavori che hanno interessato i primi circa 19 chilometri della strada, con la pulizia delle cunette e delle banchine, la bitumazione ed il potenziamento della segnaletica – spiega Nicola Gatta –. Ed è già in programma il completamento degli interventi manutentivi per i restanti circa 9 chilometri”.

“L’intera ‘Pedegarganica’, inoltre, è stata inserita dalla Provincia nel Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata e nei prossimi anni sarà oggetto di un importante allargamento – aggiunge il presidente dell’Ente di piazza XX Settembre – migliorando così la sicurezza di quanti la percorrono ogni giorno e l’efficienza della mobilità di questa parte della Capitanata”.

“Si tratta di un’altra promessa mantenuta – conclude Nicola Gatta –. Un’altra strategica azione infrastrutturale che il Gargano attendeva da decenni e di una nuova inequivocabile e concreta dimostrazione di quella politica del fare che continuiamo a mettere al servizio dello sviluppo del territorio”.