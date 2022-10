Bancari dal pollice verde, i dipendenti della Bpm ripuliscono Parco San Felice. Raccolti 44 chili di rifiuti

Ha fatto tappa anche a Foggia “Ripuliamo con Legambiente”, il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM. La banca ha stretto nel 2021 un’importante collaborazione con Legambiente per offrire supporto, tramite l’azione di volontariato dei colleghi del Gruppo, nella tutela e salvaguardia dei territori in diverse location d’Italia.

Lunedì 17 ottobre a Foggia 14 colleghi dell’istituto di credito, divisi in due gruppi e coordinati dai volontari di Legambiente, hanno dedicato un’intera mattinata alla pulizia del Parco San Felice in via Ugo la Malfa, uno dei principali “polmoni verdi” della città.

Nel corso delle attività i due gruppi hanno raccolto ben dieci sacchi di immondizia per un totale di quasi 44 kg di rifiuti, fra vetro, carta, mozziconi di sigaretta, plastica, multimateriali di varia natura e spazzatura indifferenziata. Il “raccolto” è stato poi gettato negli appositi contenitori dai volontari di Legambiente per il loro opportuno riciclo.

Ripuliamo con Legambiente fa parte del più ampio progetto di Banco BPM denominato ‘Volontariamo’ grazie al quale, tra il 2021 e il primo semestre 2022, sono state svolte oltre 4.630 ore di volontariato di impresa.