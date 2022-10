Anticoagulanti, a Foggia convegno su gestione pazienti intossicati

Il Centro Antiveleni di Puglia del “Policlinico Foggia”, diretto dalla dottoressa Anna Lepore, organizza l’evento dal titolo” Banca Antidoti Diffusa Puglia – Gestione e Complicanze emorragiche da Nuovi Anticoagulanti orali -Corretto Utilizzo Antidotico” che si terrà il prossimo venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 8.30 presso il Centro Congressi San Francesco Hospital a Foggia.

L’impiego della terapia anticoagulante è molto diffuso e consolidato nella pratica clinica. I nuovi anticoagulanti orali (NAO), rispetto ad altri anticoagulanti, sono sostanzialmente di recente autorizzazione e soggetti a monitoraggio AIFA. Tale terapia non può prescindere da un attento monitoraggio clinico per ridurre al minimo le complicanze della terapia anticoagulante ed assicurare una adeguata aderenza al trattamento.

In caso di emergenza, è importante la multidisciplinarietà per la gestione del paziente intossicato e il sistema logistico per la scorta e fornitura antidotica. Per queste ultime due fasi, fondamentale è risultata l’istituzione della Banca Antidoti Diffusa Puglia (DGR 26 febbraio 2019 n.355), coordinata dal Centro Antiveleni e presente sul portale sanitario EDOTTO, che permette di rendere disponibile, per la consultazione, approvvigionamento ed erogazione, la dotazione antidotica presente su tutto il territorio pugliese.