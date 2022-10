Renzo Arbore, stop al tour dell’Orchestra Italiana: “Nessun problema di salute”

Infondate le notizie sullo stato di salute precario di Renzo Arbore. Secondo il suo entourage, il concerto in programma di lunedì 17 ottobre al teatro Alfieri di Torino non è stato annullato per problemi di salute dell’artista, ma per la volontà di Arbore di non procedere al recupero delle date con l’Orchestra italiana posticipate a causa del Covid due anni fa. Ne dà notizia Repubblica.

Del resto, fanno presente sempre dal suo entourage, Arbore è impegnato dal 10 ottobre in un programma musicale su Rai 5, intitolato Appresso alla musica. In due si racconta meglio, che come il suo storico D.O.C. è dedicato alla grande musica nazionale e internazionale degli anni 70, 80 e 90 e lo vede affiancato da Gegè Telesforo. Venti puntate in onda dal lunedì al venerdì in terza serata (ore 22.40) su Rai 5 e in replica alle 18 del giorno successivo.

