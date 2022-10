Con quattro bambini vive tra la muffa in un edificio a rischio crollo. Lo sfogo di mamma Anna: “Chiedo aiuto”

Anna De Simone è una giovane mamma di quattro bambini con i quali divide due piccole stanze di un basso di via Giordano Bruno a Cerignola. Una casa dichiarata inagibile per via delle numerose infiltrazioni, e anche a pericolo crollo. La signora De Simone ha chiesto aiuto al Comune di Cerignola, ha chiesto un incontro con il sindaco da oltre due anni, ma al momento nessuna risposta.

“Chiedo aiuto, chiedo che mi diano una sistemazione idonea perché qui è impossibile viverci con quattro bambini piccoli spesso malati di bronchite. La casa è umida e puzza di muffa, non vi dico il bagno in che condizioni si trova. Anche io sono malata, sono stata colpita da infarto per ben due volte. Ho fatto domanda per avere una casa popolare, ma anche su questo fronte tutto tace. Sono sola, mio marito è in carcere, sono costretta a pagarmi l’affitto di una casa ritenuta inagibile, che da un momento all’altro potrebbe pure crollare come è già accaduto all’abitazione affianco. Chiedo solo aiuto, per me e per i miei piccoli bambini. Se qualcuno, ad iniziare dalle istituzioni, vuole aiutarmi che mi telefonasse. Questo è il mio numero che vi autorizzo a scrivere: 379 2916010”.

