Narcotraffico a San Severo, ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 43 coinvolti in “Troy”

“In riferimento all’Operazione Troy del 10 ottobre 2022, si comunica che la Polizia di Stato ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’Ufficio Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, a carico di tutte le 43 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si resta in attesa degli ultimi provvedimenti di convalida da parte dell’autorità giudiziaria”. Lo riporta una nota stampa della Polizia di Stato.

“Troy” è il blitz che ha smantellato il business della droga nelle varie piazze di spaccio di San Severo. In manette presunti esponenti di spicco del narcotraffico locale, attivi soprattutto al rione San Bernardino, al “Texas”, in via Mario Carli “Fort Apache” e al “Ferro di Cavallo” di via Giulio Cesare.

