A San Severo decine di arresti, in manette anche molte donne. La retata tra “San Bernardino” e “Luisa Fantasia”

San Severo al centro di una maxi operazione antidroga. Questa mattina la città si è svegliata con centinaia di agenti per le strade e numerosi arresti. In manette decine di persone tra i quartieri San Bernardino e Luisa Fantasia ribaltati come un calzino dall’imponente blitz delle forze dell’ordine. Arrestate anche molte donne accusate di aver avuto un ruolo nei traffici di droga che vedono San Severo sempre più cruciale nelle dinamiche criminali della provincia di Foggia.

Il blitz messo a segno dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla squadra mobile della Questura di Foggia, grazie al coordinamento della procura foggiana.

