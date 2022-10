Policlinico Riuniti di Foggia, c’è l’accordo per il pagamento degli arretrati. “Ottimo risultato”

“L’accordo raggiunto con l’amministrazione del Policlinico di Foggia per il pagamento degli arretrati 2018-2022 è un risultato molto positivo. È stato ottenuto grazie alla collaborazione e a un buon gioco di squadra di tutte le organizzazioni sindacali presenti. L’intesa porterà a un sostanziale aumento degli stipendi, nonché a benefici per tutta la dirigenza medica”. Attraverso un comunicato stampa congiunto, sono la FP Cgil, la UILFPL e la FASSID a esprimere soddisfazione per l’accordo chiuso con l’Amministrazione del Policlinico di Foggia.

“Tutti hanno partecipato attivamente a questo tavolo tecnico e l’amministrazione, da parte sua, è riuscita a interpretare nel modo giusto ogni nostra esigenza e richiesta”, si legge ancora nella nota.

“Per questo motivo, appare quanto mai goffo il tentativo di alcune sigle sindacali di ergersi a uniche protagoniste di un risultato conseguito col contributo di tutti, forse col ridicolo desiderio di voler raccattare qualche tessera in più”.

“FP Cgil, UILFPL e FASSID ringraziano l’amministrazione per la solerzia e l’interesse mostrato affinché il tutto si potesse concludere in tempi rapidi con, l’auspicio che altrettanto celermente vengano affrontate e risolte le rimanenti questioni aperte del CCNL della Dirigenza Medica che ha sempre agito, soprattutto in quest’ultimo periodo, con tanta determinazione e abnegazione nell’espletamento delle proprie funzioni”.