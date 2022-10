Tifosa del Bari mostra sedere allo stadio, si muove la Questura: ipotesi denuncia per atti osceni

La Questura di Bari sta raccogliendo informazioni utili per approfondire la posizione della 21enne barese che sabato 1 ottobre al San Nicola, in occasione della vittoria per 6-2 del Bari sul Brescia nella partita valida per la settima giornata di Serie B, è stata protagonista di uno spogliarello sugli spalti, postando sul web sue foto con il sedere scoperto. Ne dà notizia Repubblica Bari.

Una scena che si era già vista in occasione della precedente partita casalinga giocata dai biancorossi, il 3 settembre contro la Spal (terminò 2-2), e che aveva presto trasformato la 21enne barese, chiamata su Instagram Coyotecute Pugliese su un profilo da quasi 64mila followers, in un tormentone del web.

Le forze dell’ordine si sono attivate per identificare la ragazza e capire se i suoi atteggiamenti possono generare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico o atti contrari alla pubblica decenza. Della giovane donna, che nel corso di un’intervista a BariViva aveva spiegato di lavorare come creatrice di contenuti per adulti e di arrivare guadagnare attraverso il suo profilo sulla piattaforma OnlyFans tra i 4 e i 5mila dollari al mese, si sa solo che si è diplomata al liceo Scacchi di Bari e che sta studiando per laurearsi in comunicazione digitale all’università di Urbino.

Ora la sua foto di spalle con il sedere in vista e la sciarpa del Bari potrebbe avere un risvolto giudiziario: in caso di accertata infrazione, la 21enne rischierebbe una sanzione amministrativa di diverse migliaia di euro.