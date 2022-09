La tifosa pugliese allo stadio mostra il “lato B”, la foto diventa virale. “Volevo portare fortuna e invece…”

La foto del suo “lato “B ha fatto il giro del web. La ragazza che ha mostrato in modo molto originale il suo amore per il Bari, al termine del match di sabato scorso contro la Spal, ha adesso un volto e un nome. Anzi, per essere precisi, un nickname, sul suo profilo Instagram che conta oltre 50mila followers. Si chiama “Coyote Cutee” e, rintracciata da Telebari, ha raccontato la sua storia. Diplomata al liceo scientifico Scacchi, studia Comunicazione ed è una content creator. Sulla piattaforma “Onlyfans” vende contenuti erotici, per adulti, pagando regolarmente le tasse per tale attività. Un lavoro legale.

“Non organizzo in alcun modo incontri”, ha ribadito con chiarezza nell’intervista a Telebari. Eppure, la fotografia diventata virale non era stata scattata con l’intento di scatenare una tale diffusione e nè per ragioni pubblicitarie. L’immagine è circolata senza il consenso di “Coyote” che poi è riuscita quantomeno a recuperane i crediti. Abbonata in curva Nord, racconta che “avrei soltanto voluto portare fortuna al Bari e invece…”. “La donna deve essere libera di mostrare il suo corpo senza essere attaccata. Sabato faceva caldissimo, molti uomini erano senza maglietta. Tempo fa era anche circolata una foto di un ragazzo a ‘brache calate’ e non si è gridato allo scandalo”.

(La Gazzetta del Mezzogiorno)