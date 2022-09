“Pd troppo imborghesito”, il malcontento dei tesserati verso il congresso. “Serve un orizzonte chiaro”

Anche in Capitanata i militanti comuni si interrogano sulle ragioni della sconfitta elettorale dello scorso 25 settembre. L’imborghesimento del partito è considerato da molti, anche a Foggia, uno dei motivi principali dello scollamento tra dirigenti ed elettorato.

“Circondarsi di poche persone è sempre deleterio – spiega un sindacalista da sempre tesserato al Pd -. Non ci sono sviluppi al di fuori della loro cerchia. Oggi più di ieri c’è bisogno che i politici ritornino a parlare con l’utenza, con i cittadini, perché in questo momento, soprattutto con l’inflazione e il caro bollette, ognuno corre ai ripari. I soli a non poter correre ai ripari sono le famiglie, la povera gente che ancora lavora. Il Pd non è più accanto a queste persone. Non è l’aeroporto o qualche appalto a soddisfare le persone, nella nostra terra serve il lavoro e in questi anni il Pd non ha fatto nulla per attrarre investimenti nella zona Asi o altrove per crearlo”.

Nelle tante analisi sul voto spicca anche quella dell’ex parlamentare Michele Bordo che si rivolge direttamente ad Enrico Letta. “Il partito deve sciogliere definitivamente alcuni nodi rinviati per troppo tempo: chi siamo, cosa vogliamo rappresentare, con quale identità. Serve un partito con un orizzonte chiaro, che metta finalmente al centro della sua proposta il lavoro, la tutela dei più deboli, la lotta alle diseguaglianze sociali e per i diritti per tutti. Solo così si può fermare il populismo e l’antipolitica. Non c’è più spazio per il moderatismo e il governo a tutti i costi. Servono scelte radicali”.

C’è anche l’emilianista Patrizia Lusi tra coloro che vuole mettersi in gioco per rifondare il Pd. E spiega: “L’agenda sociale non riguarda solo chi non può lavorare per svariate ragioni ma afferisce alla presa in carico degli individui di una comunità garantendo loro pari opportunità all’accesso del mondo del lavoro, la possibilità di sbloccare la mobilità della scala sociale, la possibilità di costruire una rete di servizi che consenta a tutti di esercitare una professione senza la preoccupazione di dover scegliere tra carriera o accudimento. Sono solo alcune delle idee di cui vorrò occuparmi nei prossimi mesi con chi vorrà dare un contributo per creare una nostra agenda: l’agenda della felicità sociale”.

