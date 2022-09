Partorisce sulla strada tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo grazie al 118. Lieto fine per mamma e figlio

“Un vero e proprio miracolo è accaduto poche ore fa sulla strada Manfredonia-San Giovanni Rotondo”. Ne dà notizia l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi. “Gli operatori del 118 di Manfredonia, l’infermiera Gabriella Paglione, il soccorritore Stefano Sciarra e l’autista Antonio Valente, hanno aiutato a venire alla luce il piccolo Rbab da genitori indiani ma domiciliati a Manfredonia. La donna indiana ha partorito il piccolo subito dopo essere scesa dall’ambulanza, mentre gli operatori la stavano trasportando al pronto soccorso dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Anche questa volta è andata bene, ma forse sarebbe utile ripensare ai criteri dettati per la determinazione dei punti nascita. Servirebbe un struttura intermedia d’urgenza per evitare che momenti così straordinari possano tramutarsi in tragedia. Intanto, siamo felici di poter dare il benvenuto al piccolo Rbab”.

