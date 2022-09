“Adesso tocca a noi”, Fratelli d’Italia Foggia esulta per la vittoria elettorale. “Al lavoro per la rinascita della città”

“Adesso tocca a noi. Fratelli di Italia a Foggia è pronto ad affrontare la sfida del territorio”. Lo dichiara Mario Giampietro, commissario Fdi Foggia. “Forti ed orgogliosi per la vittoria dei nostri candidati al Senato, Annamaria Fallucchi, e alla Camera, Giandonato La Salandra, siamo già al tavolo per lavorare al programma di rinascita per la nostra città con una nuova energia. Ringraziamo gli elettori che ci hanno sostenuto in un crescendo esponenziale in questi 4 anni in cui il nostro lavoro di rinnovato consolidamento con il territorio ha dato i suoi frutti. Il supporto del nostro commissario provinciale Galeazzo Bignami e del nostro coordinatore regionale Marcello Gemmato è stato un elemento decisivo per la svolta del partito a Foggia. Infatti Fratelli di Italia è andata dal 2.96% delle politiche del 2018, passando per il 11,4% delle regionali del 2020 fino ad arrivare al 18,87% di oggi divenendo il primo partito di centro destra in Capitanata”.

Secondo Giampietro “la preparazione, la grinta e la passione che hanno contraddistinto la campagna elettorale di Annamaria e di Giandonato hanno fatto la differenza sul territorio, che sicuramente vede emergere con chiarezza che i nostri antagonisti a Foggia saranno i 5 stelle. Non abbiamo problemi ad ammettere la forza dei nostri sfidanti ma sapremo, con il peso dei contenuti e della professionalità, tenergli testa. La nostra leader Giorgia Meloni è un esempio di determinazione, lealtà e costanza e questi sono i fari che illuminano il nostro percorso. Con il lavoro in parlamento della Fallucchi e di La Salandra daremo slancio e nuova forza al nostro operato sul territorio che finalmente ritroverà il posto che merita tra le città chiave della nostra economia”. (In foto, Giampietro; nel riquadro, La Salandra e Meloni)