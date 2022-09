Il Foggia strappa un punto a Potenza grazie a super Nobile. Il portiere para un rigore a 5′ dalla fine

Un gol per tempo: al 5′ Caturano per il Potenza, al 59′ Schenetti per il Foggia. È finita così tra lucani e rossoneri nella quarta giornata del gruppo C della Serie C. Satanelli in campo con Nobile, Chierico, Costa, Di Pasquale, Frigerio, Leo, Malomo, Nicolao, Odjer, Ogunseye, Schenetti. Padroni di casa con Gasparini, Caturano, Del Pinto, Del Sole, Di Grazia, Girasole, Gyamfi, Matino, Rillo, Steffe, Talia.

Primo tempo impalpabile per il Foggia, subito sotto dopo appena cinque minuti di gioco. Solo un grande Nobile evita un passivo più pesante con alcuni interventi prodigiosi. Allo stadio Viviani i rossoneri hanno continuato a mostrare tutti i difetti di questo inizio stagione, poche idee, scarse occasioni da gol. Mister Boscaglia deve ringraziare il suo portiere se la squadra è tornata negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio.

Nella ripresa la musica non cambia ma il Foggia riesce ad agguantare il pari al 59′ grazie ad uno spunto di Schenetti. Al 85′ rigore per il Potenza, sul dischetto Belloni che si fa ipnotizzare da Nobile, ancora decisivo. Finisce 1-1 al Viviani. I rossoneri salgono a 4 punti in classifica.