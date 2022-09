Addio all’estate in Puglia, allerta meteo della Protezione civile per pioggia e temporali

L’ultimo bollettino di allerta meteo sulla Puglia lascia presagire l’addio all’estate. Dalle nove del 16 settembre e per le successive 11 ore la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla per rischio idrogeologico per precipitazioni isolate e sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o moderati, su tutta la regione, con particolare attenzione sulla Puglia centrale.

L’ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sette vittime. Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. L’ondata di piena del fiume Misa minaccia la città, già colpita dall’alluvione nel 2014. Piogge e temporali stanno provocando disagi e problemi anche nella zona dell’Aretino, in Toscana, dove una quarantina di famiglie sono rimaste senza luce e acqua. A causare i maggiori danni è stata una bomba d’acqua che si è abbattuta nella zona di Cantiano.