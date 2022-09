Il terzo polo lancia con Angiola la sfida del capoluogo: “Ridaremo a Foggia l’onore perduto”

“L’impegno del Terzo Polo non finisce il 26 settembre: siamo un soggetto politico in costruzione, non un cartello elettorale d’occasione”. Lo ha dichiarato Nunzio Angiola, parlamentare di Azione e candidato al Senato nel collegio plurinominale della Puglia per la lista Azione-Italia Viva-Calenda, intervenendo all’affollata inaugurazione del Comitato Elettorale di Foggia dell’Italia, sul serio, in Corso Cairoli.



“Donne e uomini di Azione, di Italia Viva, di Puglia Popolare e di quant’altre soggettività politiche moderate e riformiste vorranno riconoscersi nel nostro progetto” ha proseguito Angiola “sono chiamati fin d’ora a impegnarsi non solo per ottenere un brillante risultato alle politiche -che sono sicuro non mancherà- ma anche a risollevare la città di Foggia dal baratro di fango e di angoscia in cui è stata precipitata.



“Servirà una bonifica politica radicale” ha sottolineato il parlamentare “per impedire che, direttamente o sotto mentite spoglie, possano ripresentarsi coloro su cui grava l’essere stati acquiescenti, ambigui o addirittura complici delle infiltrazioni mafiose e della corruttela che è stata evidenziata dalle inchieste della magistratura.

“Ma il nostro ruolo deve soprattutto essere di rilancio” ha affermato in conclusione l’esponente di ItaliaSulSerio “a partire da un’idea alta e nobile della politica e dalla consapevolezza che la lotta alla criminalità non si fa soltanto con la repressione, ma con la cultura, la formazione e soprattutto il lavoro. Potremo ridare l’onore perduto alla città che amiamo solo se sapremo ridarle la speranza e il coraggio”.