Il candidato Angiola fa visita a D’Auria, l’imprenditore che denunciò la mafia foggiana. “Esempio di coraggio”

“Mi sento orgoglioso di vivere nello stesso territorio di Lazzaro D’Auria, l’imprenditore che ho incontrato oggi per un lungo e cordiale colloquio. D’Auria ha dato prova non solo di capacità notevoli nella gestione e nello sviluppo della sua azienda agricola, ma anche di coraggio e di ammirevole spirito civico nel denunciare il racket delle estorsioni”. Lo dichiara Nunzio Angiola, parlamentare di Azione e candidato al Senato nel collegio plurinominale della Puglia per la lista Azione-Italia Viva-Renew Europe.

“La conversazione – prosegue Angiola – non ha toccato solo il cruciale tema della sicurezza nelle campagne, oggi sotto molti profili completamente esposte alla criminalità organizzata e non, ma anche le questioni più squisitamente imprenditoriali e occupazionali. In particolare – sottolinea il parlamentare – ho avuto modo di illustrare al mio interlocutore le nostre proposte per misure di finanziamento alla formazione manageriale e alla digitalizzazione in agricoltura, con il potenziamento delle garanzie pubbliche per le imprese che investano in miglioramenti della rete idrica. Suggeriamo inoltre, per la trasparenza delle prestazioni occasionali, il ripristino del sistema dei voucher. Proponiamo altresì la proroga del permesso di soggiorno per gli extracomunitari impiegati nel settore, la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari che già abbiano un lavoro in agricoltura, la reintroduzione del permesso di soggiorno temporaneo tramite sponsor”.

“I poteri pubblici – conclude l’esponente di ItaliaSulSerio – devono far sentire appieno la loro vicinanza a imprenditori veri come Lazzaro D’Auria. La politica è lo strumento attraverso il quale questa vicinanza può farsi concreta”.