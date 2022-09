Bus preso a sassate a Foggia vicino Parco San Felice. Gli autisti impauriti attendono lo sciopero

Nuove sassaiole contro i mezzi Ataf hanno distrutto ieri sera i vetri delle porte e divelto pezzi nell’ingresso per disabili.

L’assalto violento è avvenuto ad un bus sulla linea esterna della città, in Via La Torre nei pressi di Parco San Felice.

Gli autisti sono impauriti e rassegnati in attesa dello sciopero nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri del Trasporto Pubblico Locale delle Aziende operanti sul Territorio della Provincia di Foggia del prossimo 16 settembre.

Lo sciopero è indetto per i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori del TPL. Le aggressioni al personale sono sempre più frequenti.