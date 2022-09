Fratelli d’Italia in piazza a Foggia: “Noi contro la politica urlata, abbiamo a cuore gli italiani”

Nella giornata di domenica 11 settembre a Foggia in Piazza Cesare Battisti, Fratelli d’Italia è tornata tra la gente con un gazebo in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Presenti anche i candidati Giandonato La Salandra, capolista alla Camera e Anna Maria Fallucchi per l’uninominale al Senato nonché Mario Giampietro commissario cittadino di Fratelli d’Italia .

“L’iniziativa – riporta il partito in una nota stampa – ha avuto un ottimo riscontro da parte dei cittadini, i quali hanno espresso il loro sostegno per un governo con Giorgia Meloni premier. Fratelli d’Italia, a differenza della politica urlata, buttata in caciara con il dito puntato, propone un programma serio, con contenuti e risposte di cui i cittadini hanno estremamente bisogno. L’italia, deve fare quello scatto che la deve riportare anche in Europa a contare e non ad essere messa nell’angolo subendo gli interessi di un’Unione a guida franco-tedesca. Tante – proseguono – sono le emergenze a cui far fronte: dall’energia alla sicurezza , alla grave situazione economica che sta mettendo a dura prova gli italiani. E proprio da Foggia città sfregiata da tante situazioni, Fratelli d’Italia vuole dare un segnale di inversione di tendenza, di speranza, di ritorno ad una politica che metta al centro i cittadini e non i giochi di palazzo”.

“Fratelli d’Italia è il partito che ha a cuore gli italiani, che ha una road map per il rilancio del nostro Paese – dice Giampietro -. Ci aspettano mesi difficili dove solo la competenza, la serietà senza compromessi a ribasso, inciuci o altre cose del genere che ha visto la politica italiana protagonista negli ultimi tempi, possono far evitare che il nostro Paese cada nel baratro. Così come il nostro impegno per Foggia è quello di un suo rilancio, perché noi abbiamo a cuore la nostra città, specie dopo un commissariamento targato PD-M5S che ha fatto sprofondare la nostra città in balia del degrado e della criminalità”.