235 nuovi casi di Covid in Puglia su 3.227 tamponi e nessun morto nel bollettino di oggi. I contagi per provincia sono così ripartiti: 62 nel Barese, 27 nella Bat, 23 nel Brindisino, 28 nel Foggiano, 57 nel Leccese, 31 nel Tarantino, 6 di residenti fuori regione e uno di provincia in definizione.

Sono 11.205 le persone attualmente positive, poco meno di ieri mentre i ricoveri sono gli stessi del giorno precedente, 172 pazienti in area non critica e 9 in terapia intensiva.