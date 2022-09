Politiche 22, Emiliano: “Scegliendo Piemontese ho scommesso su Foggia. Città senza classe dirigente in Parlamento è un disastro”

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre. Ieri a Foggia il governatore Michele Emiliano ospite di alcuni appuntamenti tra capoluogo e provincia. Il presidente ha preso parte anche ad un incontro nel comitato di Valentina Lucianetti in via San Severo. Con lui la stessa Lucianetti, la candidata cerignolana Teresa Cicolella e l’attuale vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Su quest’ultimo Emiliano ha espresso alcune considerazioni.

“Deve andare a Roma ma tornare a Foggia tutte le volte che lo diciamo noi – ha evidenziato il governatore -. Una città senza classe dirigente in Parlamento è un disastro. Ho scommesso su Raffaele, ma dando una mano a lui ho scommesso su Foggia. C’è stato un ragionamento politico che guardava alla città. Ho scelto colui che rappresentava al meglio la comunità dicendo no ad altri perché dovevo puntare su Foggia. Questa cosa oggi passa dal Parlamento. Ci stiamo giocando la carta migliore che avevamo”, ha concluso Emiliano.