Nonostante il maltempo i volontari ripuliscono Via Gentile a Foggia. Continua l’iniziativa dei cittadini anti-degrado

Il gruppo La Via della Felicità di Foggia raccoglie più di una decina di sacchi di rifiuti abbandonati. Da più di un anno ormai i volontari hanno organizzato più di un centinaio di interventi nelle aree verdi della città raccogliendo i rifiuti abbandonati da gesti incivili.

I volontari, infatti, hanno raccolto quintali di plastica, mascherine, cartacce e altri rifiuti particolari come copertoni d’auto, mobili di legno, passeggini e molto altro.

Anche nei giorni scorsi il gruppo si è dato appuntamento in Via Gentile per ripulire la zona. Durante l’intervento, nonostante l’arrivo della pioggia, hanno deciso di continuare con l’iniziativa.

Lo scopo è quello di creare maggiore consapevolezza nei cittadini nell’abbandono dei rifiuti, in vista anche della Giornata Mondiale Senza Sacchetti di Plastica, che si celebra solitamente il 12 Settembre. Vengono usate in media 12 minuti ma rimangono sulla Terra per 200 anni. Sono dappertutto: nelle case, per le strade, sulle spiagge, nei nostri mari. Le utilizziamo distrattamente, senza alcuna moderazione, eppure i danni che causano all’ambiente sono gravissimi. Stiamo parlando delle buste di plastica e del loro uso ed abuso. Vero è che i volontari le utilizzano per la raccolta rifiuti, ma sono sempre meno in quantità rispetto a quelle che raccolgono lungo le vie che ripuliscono.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini di Foggia, ricordando le parole della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”

Il prossimo intervento sarà sempre in Via Gentile per finire di ripulire la zona Giovedì 15 Settembre alle ore 18:00 davanti allo Street Cafè.

Per partecipare alle iniziative chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a[email protected]