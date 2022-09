Politiche 2022, in attesa di Ilaria Cucchi Sinistra Italiana e Europa Verde presentano Stefania Russo

In attesa delle iniziative con la capolista al Senato Ilaria Cucchi, che sarà in due cooperative sociali di Cerignola e a Foggia il 15 settembre, Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno presentato la loro candidata capolista alla Camera, la professoressa Stefania Russo, con un passato da consigliera di opposizione a Bovino, sui Monti Dauni.

La territorialità è il suo punto di forza, ha spiegato la candidata insieme ai due segretari provinciali dei due partiti, il verde Fabrizio Cangelli e Mario Nobile. “Sono stata amministratrice locale in una area marginale della Capitanata. La legalità per me è un valore fondante – ha asserito – intuivo nel mio Comune una gestione confusa del bilancio e qualche mese dopo scoprimmo lo spostamento di somme ingenti dal bilancio, da lì la nostra azione incisiva con la richiesta di accesso agli atti, anche ministeriali e la scoperta della frode da parte del dirigente comunale”.

Russo non è mai scesa a compromessi sulla legalità. “Mi sono esposta personalmente pagando un prezzo molto alto, la nostra è una provincia martoriata dalla criminalità per motivi culturali i cittadini non riescono a percepire che le infiltrazioni causano un degrado dei servizi”.

Assai ricco il programma della lista alleata dei dem. Dal disegno di legge sul salario minimo legale con i 10 euro per ogni ora di lavoro, scritto anche dal professor Marco Barbieri, all’abolizione del Jobs Act con l’estensione delle tutele dell’articolo 18 anche ad altre categorie di lavoratori.

“Crediamo sia necessario un investimento nei settori strategici come scuola e sanità e magistratura per avere uno svecchiamento e portare al lavoro le forze giovani. Serve un piano straordinario per l’occupazione sottraendo risorse alle spese militari che sono state aumentate da un parlamento pressoché unanime”. Ovviamente a sinistra sono contrari alla flat tax, si crede fermamente nella progressività fiscale. Con particolare attenzione alla tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche.

“Un altro tema è quello della scuola – ha aggiunto Russo – sono una insegnante e la scuola pubblica è una palestra di cittadinanza, un presidio di legalità. È una scuola che va difesa dall’autonomia differenziata su cui PD e M5S”.

Molto netti sull’ambiente. No ai rigassificatori, no al nucleare, no all’eolico selvaggio, no a trivellazioni per lo shale gas. L’agenda verde è ben chiara.

“Sosteniamo l’agenda dei ragazzi dei Friday for Future. Non siamo favorevoli all’eolico selvaggio, i Monti Dauni hanno già pagato senza avere ristori, ci sono cause decennali e i ristori non sono vincolati e i Comuni spesso li spendono in servizi non legati all’ambiente. Il modello è quello delle comunità energetiche”.