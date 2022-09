Monopattini selvaggi a Foggia, scattano le multe. Controlli in centro città anche contro gli abusivi

Intensificati i controlli della Polizia Locale di Foggia nelle isole pedonali di via Lanza e Piazza Giordano.

Ieri gli agenti hanno posto in essere attività di tutela dei pedoni secondo il Codice della Strada e prevenzione dei reati predatori.

Durante i controlli anche appiedati sono state accertate e sanzionate tre infrazioni a monopattini elettrici e velocipedi in violazione alla Ordinanza Dirigenziale nr. 196/2015 perché circolavano sull’area pedonale dopo le ore 18. La sanzione prevista dal CdS ammonta a 83 euro. In una delle circostanze, una donna alla guida di un monopattino elettrico stava per investire un pedone; fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Inoltre, durante i controlli, in piazza Giordano gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di 137 pezzi/giocattoli perche venduti abusivamente da un ambulante e privi di marchio CE pericolosi per la salute.

Infine sono state accertate e sanzionate 9 infrazioni al CdS relative alla sosta tra cui un ciclomotore ed un autoveicolo in sosta nell’area pedonale di piazza Giordano.

I servizi saranno assicurati con cadenza quotidiana salvo emergenze.