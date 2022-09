Politiche 2022, Ilaria Cucchi ed Enrico Letta a Foggia per galvanizzare il centrosinistra

Inizia la calata di big per le Politiche del 25 settembre anche nel centrosinistra. Giovedì 8 settembre dalle 12 presso la Federazione di Sinistra Italiana Capitanata in via Arpi 121 sarà presentata la candidatura di Stefania Russo, capolista alla Camera dei Deputati nel Collegio Plurinominale (Foggia e BAT) nel primo incontro pubblico a Foggia della campagna elettorale della lista Alleanza Verdi-Sinistra.

Stefania Russo, già consigliera comunale a Bovino e promotrice di battaglie per la legalità e la trasparenza dei bilanci da cui sono partite importanti indagini sulla gestione economica del Comune dei Monti Dauni, risponderà alle domande della stampa sul programma politico nazionale e locale.

Verrà presentato il Calendario delle iniziative, ancora in aggiornamento) che culminerà la settimana prossima con tre iniziative a Foggia e Cerignola alla presenza di Ilaria Cucchi, capolista al Senato nel Collegio Plurinominale (Puglia).

Domenica, invece, alle 19.30 sarà la volta di Enrico Letta, il leader del Partito democratico, che incontrerà gli elettori foggiani nella piazzetta laterale di Piazza Giordano.