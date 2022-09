Esordio amaro per il Cerignola, gialloblu sconfitti 3 a 0 dal Monterosi. Tripletta di Costantino

Esordio amaro per il Cerignola nel campionato di serie C. I gialloblu vengono sconfitti per 3-0 dai laziali del Monterosi che chiudono i conti già nel primo tempo grazie ad una tripletta di Costantino. La squadra di Pazienza già dopo 17 minuti era sotto di due gol e non è mai riuscita ad entrare in partita. Il tecnico ofantino ha affrontato il Monterosi con il suo consueto modulo a tre punte: Saracco; Coccia, Gonnelli, Allegrini, Russo; Langella, Capomaggio, Tascone; Neglia, Malcore, Sainz-Maza. Domenica alle 17,30 il Cerignola al Monterisi ospiterà il Giugliano.