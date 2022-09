Conte torna nella sua Volturara e avverte: “5stelle in rimonta. Solo noi interessati a lotta alla mafia”

Grande accoglienza a Volturara Appula per Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle cresciuto proprio nel piccolo paese dei Monti Dauni nel Foggiano. Striscioni, applausi, selfie, ricordi dell’infanzia per una giornata davvero speciale per l’ex premier. Dopo i saluti di rito, Conte si è soffermato con i giornalisti per fare il punto sulla campagna elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre: “Siamo in rimonta ma ce lo aspettavamo. Non abbiamo accettato compromessi né ammucchiate. Siamo orgogliosamente da soli. Non è più tempo di giochi di palazzo e teatrini politici. È il momento del confronto con i cittadini che riconoscono la nostra forza e la nostra coerenza. Qualcuno ha tentato di distorcere l’immagine del Movimento ma oggi c’è un rinnovato entusiasmo. Gli italiani apprezzano le nostre battaglie politiche che ovviamente ci costano insulti e attacchi”.

Capitanata terra di quarta mafia, i 5 stelle provano a contrastarla anche attraverso due candidati esperti del settore, Cafiero De Raho e Scarpinato: “Due alfieri dell’antimafia – le parole di Conte -. È stato naturale coinvolgerli. Continueranno a combatterla sul piano politico. Ci aiuteranno tanto. Mi preoccupa vedere che solo noi diamo attenzione alla lotta alla mafia, dagli altri partiti vedo una soglia di attenzione molto bassa”.

