“Da noi niente ammucchiate, non guardiamo in faccia a nessuno”. Conte a San Severo: “Qui c’è tanto da fare”

“Hanno interrotto il nostro lavoro. Qui c’è tanto da fare”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenuto stamattina a San Severo nell’ambito di un tour elettorale in provincia di Foggia. Conte si è rivolto ai cittadini dal palco di corso Garibaldi affiancato dai candidati al Parlamento per la Capitanata. “Il vostro calore mi riempie il cuore – ha detto l’ex premier -. Amiche e amici di San Severo, dobbiamo essere pratici, qui c’è tanto da lavorare. Noi non stiamo a parlare continuamente di alleanze, coalizioni e ammucchiate. Noi parliamo di programmi e non guardiamo in faccia a nessuno. Si può fare politica in modo onesto e trasparente mantenendo gli impegni assunti”.