Open Water Challenge 2022, a Vieste tutto pronto per la prima edizione Memorial Enzo Rondinone

Ovviamente non poteva mancare l’intervento di una degli organizzatori della manifestazione dedicata proprio al grande papà venuto a mancare ad inizio del 2022, Francesca Rondinone del team organizzatore ASD Nuoto Foggia: “Con orgoglio e un pizzico di nostalgia, il memorial intitolato a mio padre, Enzo Rondinone, mi riporta con la memoria agli anni 70’-80’ e all’idea di un uomo che decise di reinventarsi e reinventare il nostro Gargano, portando alla luce quella che all’epoca poteva sembrare un’impresa per i più temerari, quella di una gara di nuoto in acque libere. Un’impresa che riesce e che lo consacra come sportivo, cui devo un tributo come figlia, ex praticante e ad oggi dirigente e partecipante nell’organizzazione di questa iniziativa che ha visto una pronta risposta della Federazione Italiana Nuoto e dell’assessore allo sport, ma anche degli altri organizzatori che con affetto e riconoscimento hanno deciso di portare lustro al nostro territorio investendo in questa manifestazione, per una prima e spero non ultima collaborazione.”

Durante il corso della conferenza stampa sono intervenuti oltre al responsabile del Salvamento Didattico Fin Puglia Lorenc Felequi e il prof. Domenico di Molfetta in qualità di organizzatore e promotore della manifestazione e con un video messaggio Franco Ordine ( link al video https://youtu.be/Q9MLQdmJ0Ds ) decano del giornalismo sportivo ed il testimonial dell’evento Domenico Acerenza( link al video https://youtu.be/mayRaRFZnYI , di ritorno dal Canada dove ha ottenuto l’ennesimo successo stagionale nella World Series.

Non ci resta che dare appuntamento a domenica 4 settembre dalle ore 08.00 nella splendida piazza di Marina Piccola in Vieste per questa prima assoluta del nuoto in acque libere nella Perla del Gargano.