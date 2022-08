Il Foggia verso il calcio di inizio. Oltre 3000 tifosi rossoneri hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale

“Sono oltre 3000 i tifosi rossoneri che hanno sottoscritto il tagliando stagionale per seguire tutte le gare casalinghe del Calcio Foggia 1920″. Lo riporta il club dei satanelli in una nota stampa. “Il Calcio Foggia 1920 per chi ha sottoscritto l’abbonamento online ricorda che è possibile ritirare la card, valida per l’accesso allo stadio, presso il punto vendita di via Zara 87 (FG) – Mercati di città La Prima”.

Il punto vendita sarà aperto nei seguenti orari:

Lunedì

9:30-12:30

16:30-19:30

Martedì

9:30-12:30

16:30-19:30

Mercoledì

9:30-12:30

16:30-19:30

Giovedì

9:30-12:30

16:30-19:30

Venerdì

9:30-12:30

16:30-19:30

Sabato

9:30-12:30

16:30-19:30