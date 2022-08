Terremoto in provincia di Foggia, sisma nel cuore del Gargano avvertito da numerosi cittadini. Tam tam social

Scossa di terremoto in provincia di Foggia. La terra ha tremato alle ore 14:34 nel cuore del Gargano, epicentro 2 chilometri a sud est di Cagnano Varano. Al momento la magnitudo indicata dall’Ingv, l’istituto di vulcanologia, è di 3.0 ad una profondità di 24,2 chilometri. In tanti hanno segnalato la scossa attraverso l’inevitabile tam tam sui social. Non si segnalano danni a persone o cose.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui