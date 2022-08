Vladimir Luxuria: “Io sindaca di Foggia? Ci sto pensando. Ho ricevuto diverse proposte”

Anche quest’anno vacanze a Peschici per Luxuria. “Qui sono di casa non sono il personaggio. Sto benissimo in questo luogo che non cambierei con qualsiasi altra località turistica. Foggia? È la mia città dove vivono i miei cari, e ci vado spesso. Foggia la amo. È una città che ha diversi problemi ma io la difendo sempre perché ha tutte le potenzialità per risolverli i problemi. I problemi bisogna risolverli, mai soccombere”. Luxuria candidata sindaco a Foggia? “Sto ricevendo diverse proposte, e sinceramente ci sto pensando. Se decido di fare qualcosa la faccio al 100%. Ripeto, sono i foggiani che me lo stanno chiedendo”.

Luxuria ha poi parlato delle prossime elezioni politiche e dei possibili futuri scenari. “Qualunque governo ci sarà dovrà affrontare problemi seri, dall’aumento dei prezzi alla crisi del gas. Chi vince? I sondaggi dicono destra ma c’è ancora tempo. Vedremo. Giorgia Meloni potrebbe essere la prima donna premier, la conosco, ci siamo anche confrontati, ci rispettiamo ma ovviamente siamo su due versanti opposti. È vero che il centrosinistra si è frantumato alla vigilia delle elezioni, ma non pensate che nella destra sono tutte rose e fiori. La loro è una finta alleanza, si detestano, sono convinta che anche se vinceranno il giorno dopo Berlusconi e i suoi saranno i primi ad andarsene con Renzi e Calenda. Loro sono bravi a fare finta di essere uniti, mentre noi siamo bravi a fare il gioco delle destre”.

