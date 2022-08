1.318 nuovi casi di Covid oggi in Puglia su 9.194 tamponi e un morto con una incidenza del 14,3%. I contagi per provincia così suddivisi: 355 nel Barese, 60 nella Bat, 116 nel Brindisino, 227 nel Foggiano, 358 nel Leccese, 156 nel Tarantino, 41 residenti fuori regione e 5 di provincia in definizione.

Sono 21.263 le persone attualmente positive (ieri 21590), 257 ricoverate in area non critica (ieri 255) e 13 in terapia intensiva (ieri 15).