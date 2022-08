Politiche 2022, rete di sindaci del Gargano si schiera con Piemontese. “L’unico vicino alle comunità”

La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre entra nel vivo anche sul Gargano dove è già all’opera la “Rete dei sindaci” che ha creato un movimento intorno a Raffaele Piemontese, il vice presidente della Regione e prossimo candidato alla competizione elettorale. A favore di Piemontese si sono schierate quasi tutte le amministrazioni comunali del Gargano, eccezion fatta di pochissimi centri come Manfredonia, Peschici e forse Apricena.

“Riteniamo – spiega il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti – che questa sia una decisione giusta perché Piemontese da quando amministro Vieste non ha mai fatto mancare il suo apporto. È stato l’unico politico locale vicino non solo a Vieste ma a tutte le comunità della provincia di Foggia. Ed è giusto che una persona fattiva come lui vada in Parlamento per portare avanti le istanze del territorio, E i cittadini della Capitanata non possono non tenerne conto. Anche perché i personaggi candidati dalle destre sono assolutamente discutibili, sono i classici politici che mirano solo alla poltrona, non dimostrando mai nulla per il nostro Gargano”. Molto attesa la sfida nell’uninominale tra Piemontese e Giandiego Gatta della coalizione Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia. Come andrà a finire? “Sarà una bella sfida, se la giocheranno – aggiunge Nobiletti – però i giudizi sono nettamente a favore di Piemontese che, ripeto, per la provincia di Foggia ha fatto tantissimo. Il consigliere Gatta non ha mai amministrato, e tranne che partecipare alle processioni non è mai pervenuto sul territorio”.