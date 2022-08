Incidente mortale sulla Statale 16 (San Severo), c’è una vittima. Traffico deviato

A causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 648,000, un tratto della strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiuso, in corrispondenza del territorio comunale di San Severo in provincia di Foggia.

Il sinistro che ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo agricolo, ha provocato il decesso di una persona. Per consentire le operazioni d’intervento e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è deviato lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco.



Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità appena possibile.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui

(immagine: archivio)