Green Note in Foresta Umbra, chiusura con duo internazionale. Grande musica e ottima cucina

Terminerà domani, dopo i concerti del Trio Bobo, di Paul Wertico e de IBeatiPaoli, la seconda edizione di “Green Note 2022 – Gargano Jazz and Food”. A esibirsi nel magico scenario naturale della Foresta Umbra sarà il duo Med.Tales, composto dai foggiani Pasquale Stefano al pianoforte e Gianni Iorio al bandoneon.

Il gruppo, che ha collaborato con musicisti di fama internazionale come il Premio Oscar Luis Bacalov, dedicherà questo concerto al Mediterraneo. Il Mediterraneo è da sempre una fonte di ispirazione per la scrittura, il cinema e, naturalmente, per la musica. Con questo concerto, Stefano e Iorio entrano di diritto nella letteratura musicale che narra i suoni, le traversate e le partenze lungo le coste del Sud Italia. Una sorta di taccuino di viaggio di due profondi conoscitori del jazz, della classica e della world music. Mediterranean Tales, impreziosito questa volta dallo scenario incantato della Foresta Umbra, è il frutto di una ricerca musicale che porta il duo pugliese in una dimensione intimistica e dialogativa.

Anche l’ultimo concerto sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel – i sapori e gli odori del nostro territorio. Il menù della serata prevede: entreè (pancotto di Sant’Antonio), main course (lepre in salmì alla garganica) e dessert (puprète di Monte Sant’Angelo).

Con questo viaggio in musica sulle rotte del Mediterraneo si chiude la seconda edizione di “Green Note – Gargano Jazz & Food”, coordinata artisticamente da Gegè Telesforo e organizzata dall’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro in collaborazione con la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, il Parco Nazionale del Gargano e il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo. Il jazz club più esperienziale della Puglia, che ha ricevuto molta attenzione dalla stampa regionale e nazionale, si è confermato come uno degli appuntamenti più esclusivi e ricercati dello scenario artistico pugliese, capace di unire – in una sola serata – ben tre eccellenze tutelate e riconosciute dall’UNESCO come il jazz, la Foresta Umbra e la dieta mediterranea. L’appuntamento con Green Note comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 partirà il concerto del duo Med.Tales. Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039283 | [email protected]